Robert Muñoz anunció su postulación al Congreso en las elecciones 2020 | Fuente: Facebook

El cantante de cumbia Robert Muñoz, conocido en el ambiente artístico como 'Clavito' anunció su postulación a las elecciones 2020 como representante de su Junín natal. A través de las redes sociales, 'Clavito y su chela' contó es "un momento muy importante para mí y mi familia".

"Gracias a Dios, ya estamos en el punto de partida en este nuevo reto de servicio. Quiero confirmar mi postulación al Congreso de la República por Junín con Podemos Perú. Estamos con el número uno y quiero pedirles una vez más su comprensión y apoyo, que este acto no me distancie de mi gente. Dios nos ilumine y bendiga", escribió el artista en su cuenta oficial de Facebook, confirmando que debido a su candidatura se alejará temporalmente de los escenarios, situación que se prolongaría si obtiene un curul.

Además, Muñoz publicó información sobre sus estudios universitarios en Administración y Educación. "Un voto informado es para poder tomar mejores decisiones y elegir autoridades que realmente nos representen. Mi primer acto como candidato es presentar mi hoja de vida. Espero cumplir con las expectativas y exigencias de mi Junín", escribió.

FARÁNDULA EN EL CONGRESO

Mariella Zanetti confirmó su pre-candidatura al Congreso, en las elecciones 2020, por el partido Vamos Perú. La intérprete de "Los Vilchez" comentó que su postulación se debe a que se "cansó de decir y no hacer".

"Me cansé de luchar por 15 años contra un Poder Judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos, me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida. Me cansé de la indiferencia ante los abusos y feminicidios, me cansé de la mediocridad con que tratan la salud mental y seguridad ciudadana", comienza su publicación.

Además, la exregidora del distrito de Surco resaltó que "quiero legislar para y por mi país, pero no quiero hacerlo sola".

"Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante, que nos levantamos temprano para tener una vida mejor, quiero contar con todos los que queremos un país decente y seguro para nuestros hijos, quiero trabajar en conjunto, cada idea, necesidad, proyecto, problemática y soluciones, por qué es trabajo de todos querer y tener un Perú mejor", finalizó.

