Cielo Torres participará en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. | Fuente: Difusión

La cantante Cielo Torres contó cómo se ha mantenido financieramente a pesar de la crisis por la pandemia. Si bien sus planes laborales quedaron frustrados, la intérprete tenía ahorros que le han permitido estar tranquila.

"Lo que me salvó fueron mis ahorros, yo sí guardé pan para mayo. Y esto lo aprendí con el tiempo. En algún momento de mi vida, no tuve nada. Estaba sin plata en el bolsillo y eso me enseñó a ser más cuidadosa con el dinero y a ahorrar", comentó según un comunicado de GV Producciones.

La actriz Cielo Torres, que participó en "Ojitos hechiceros", explicó que no vive con lujos. Ella se encuentra feliz de que no le haya faltado una plato de comida y que toda su familia esté bien de salud ya que "es lo más importante".

Pese a las dificultades, la artista señaló que no está de acuerdo con vender saludos virtuales a sus fanáticos. Este ha sido el caso de personajes como Fernando Armas, Salim Vera y Melcochita, entre otros. "A mí no me parece, no podría cobrarle a mis seguidores por un saludo. No me sobra la plata, pero yo me pongo en la situación de la gente que pide los saludos, guarda una ilusión, y no podría cobrarles", recalcó.

ENFOCADA EN LA MÚSICA

Cielo Torres comentó que, aunque se canceló un proyecto de teatro y está pendiente su papel en una película, pensó que la situación frente a la pandemia "iba a ser peor".

En este momento, ha continuado con su carrera musical y le ha ido bien. "Semanas antes de que inicie la cuarenta lancé mi canción 'Nunca es suficiente' y pensé que iba a ser olvidada; pero me equivoqué. Es número uno en las radios peruanas más importantes y todo esto gracias a las redes", sostuvo.

De otro lado, la artista reveló que está preparando una nueva producción con algunos temas inéditos que promete lanzarla este año.

Esto no significa que no extrañe su faceta como actriz: "Extraño hacer ficción, quisiera volver a hacerlo. Y espero, en algún momento, hacer conciertos con público. Los artistas necesitamos la energía del público", apuntó Cielo Torres.

La artista participará, este domingo 9 de agosto, en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

