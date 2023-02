Christian Meier dijo que puso una pausa a su carrera para estar más tiempo con sus hijos. | Fuente: Instagram | Oliverdog

Christian Meier abrió su corazón para contar detalles de su vida sentimental y familiar desde que radica en Estados Unidos junto a sus tres hijos. El intérprete de “Carreteras mojadas” aseguró que no se arrepiente de sacrificar su vida sentimental para pasar más tiempo con Stefano, Taira y Gia.

El recordado galán de telenovelas comentó que desde que se divorció de Marisol Aguirre en el 2007, no se ha vuelto a enamorar. A pesar de sus palabras, se recuerda que sostuvo una relación con Alondra García Miró y Génesis Rodríguez.

“Desde entonces me he dedicado a estar con mis hijos, dedicarme a empujar para que mi familia crezca. Ver crecer a mis hijas, que sean profesionales, antes que dedicarme yo a volver a tener una compañera que me acompaña 24 por 7”, manifestó Christian Meier en conversación con su colega colombiano Julio Cóccaro.

Asimismo, aseguró que le puso un alto a su carrera por sus hijas, Taira y Gia, ya que no pasaba suficiente tiempo con ellas.

SU HIJO: SU MEJOR AMIGO

“Tuve a Stefano cuando era jovencito, trabajaba en Perú y lo veía todos los días. Cinco años después nace mi segunda hija y yo tenía una carrera internacional. Ya no estaba con mis dos hijas como sí pasé los primeros 5 años de Stefano", sostuvo.

Christian Meier ha estado viajando durante 15 años para promocionar las producciones donde actuaba. Sin embargo, antes de que grabara la serie “El general Naranjo” se retiró para pasar más tiempo con su familia.

Ahora que radica con sus hijos en Estados Unidos, llamó a Stefano, de 24 años, es su mejor amigo: “A veces cuando estamos en la calle, lo abrazo, le doy la mano, le doy un beso, me pongo cariñoso. A veces, la gente que no me reconoce piensa que somos novios”, dijo entre risas.

El recordado actor de "Gorrión" consideró que tenía una deuda con sus hijas porque no pasaba tanto tiempo con ellas. Por ello decidió dedicarse a tiempo completo a sus tres hijos sacrificando su carrera y su vida sentimental.

