Pamela Franco y Christian Domínguez anunciaron que tendrán su primer bebé juntos. | Fuente: Instagram / Christian Domínguez

Pusieron fin a los rumores. Christian Domínguez y Pamela Franco confirmaron que se convertirán pronto en padres, según anunciaron a través de sus respectivas redes sociales. La pareja decidió revelar que están a la espera de su primer bebé juntos.

Desde su cuenta de Instagram, el cumbiambero dio a conocer el estado de su pareja con una fotografía en la que salen abrazados y mostrando la instantánea de la ecografía. Para él, “la familia entera” está feliz con la llegada de su nuevo bebé.

“Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia…”, escribió al inicio de la leyenda. “No sabes aún lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto, pero tanto…”, añadió.

“Gracias Dios por tan hermoso regalo, gracias a Doña Asunción por las bendiciones (seguiré cumpliendo lo que le prometí), gracias mi Princesa por hacerme tan feliz, por llenar mi vida de paz y tranquilidad”, concluyó el cantante.

¿Y QUÉ DIJO PAMELA FRANCO?

Durante la última emisión del programa “En boca de todos”, Pamela Franco reveló que se encuentra en cinco meses de gestación. Ella, por su parte, se mostró agradecida con la dulce espera en su cuenta de Instagram.

“Ahora puedo decir que soy muy feliz, tanto que no me cabe el pecho… mi felicidad no es completa porque no estás tú, mami, pero sé que siempre estarás acompañándome y sobre todo guiándome”, escribió la empresaria en alusión a la pérdida de su madre, ocurrida en febrero.

“Mi hermoso y yo estamos viviendo esta etapa intensamente y compartiendo todas estas emociones que nos embargan y toda la familia comparte estos sentimientos tan bellos…” continuó Franco en su publicación. “Somos una familia llena de amor”, añadió.

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, la integrante de Alma Bella expresó sus deseos de tener un bebé con Domínguez. “Sí me gustaría (tener un bebé con Christian Domínguez), pero es algo que se tiene que hablar dos personas”, manifestó entonces.

