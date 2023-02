Christian Domínguez responde a las críticas por supuesta infidelidad. | Fuente: Instagram

No hay duda de que estas semanas no han sido nada sencillas para el actor y cantante de cumbia Christian Domínguez, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego de darle fin a su relación con la bailarina Isabel Acevedo en medio de un ampay revelado por Magaly Medina, en el que se le observa besando a la conductora Pamela Franco.

Y es que no es la primera vez que Domínguez es acusado de ser infiel, puesto que su expareja, Karla Tarazona, descubrió que el cantante mantenía un affaire con la popular ‘Chabelita’ cuando ella se encontraba esperando un hijo de él.

Eso no es todo: esta última semana, en su programa Magaly Tv La Firme, la periodista mostró dos actas de matrimonio del cantante, la primera del 2002 y la segunda del 2006 y aseguró que Domínguez ha incurrido en el delito de bigamia, debido a que se casó por segunda vez sin haberse divorciado.

Las críticas, entonces, no han cesado, por lo que Domínguez ha decidido pronunciarse en declaraciones al diario El Popular. En dicha entrevista ha afirmado que es un hombre trabajador y que se siente humillado.

“Que hagan lo que quieran, yo no soy piñata de nadie, soy una persona que me dedico a trabajar sin parar y no hago daño a nadie. No he cometido ningún delito, con esos dizque amigos ni a la esquina”, refirió.

Por otro lado, el exintegrante de “La Joven Sensación” habló sobre su salida del programa “Se pone bueno”, que fue confirmada a RPP Noticias por el productor Marco Plaza. “Todo tiene su límite, ya basta de humillación. Es evidente que todo lo hacen por rating”, comentó.

¿Y PAMELA FRANCO?

Finalmente, el intérprete del famoso “Tic tic tac” evitó hablar de su excompañera de trabajo Pamela Franco, quien esta semana aseguró que, tras el polémico ampay, Domínguez ha dejado de hablarle.

“De la señorita no tengo nada que decir, yo estoy en lo mío y punto”, refirió.

