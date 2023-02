¿Qué pasaría si se comprueba que Christian Domínguez cometió bigamia? | Fuente: Instagram

Continúa la polémica en torno a Christian Domínguez. Esta vez, Magaly Medina presentó unos documentos en su programa, los cuales indicarían que el cantante se casó en el 2002 (con Tania Ríos) y después en el 2006 (con Melanie Martínez), sin haberse divorciado antes.

De comprobarse la veracidad de la documentación, el cantante habría cometido bigamia, la cual está tipificada como delito por la Ley en el Perú ─según el artículo 139 de Delitos contra la familia del Código Penal─ y la condena se estima en encarcelamiento de hasta por cuatro años.

La abogada Lorena Meza señaló en el programa "Encendidos" de RPP Noticias que más allá de asumir los cargos por el delito, un segundo matrimonio será considerado nulo.

"Muy independiente del delito de bigamia, ese segundo matrimonio es nulo, porque él [en referencia a los documentos presentados sobre Christian Domínguez] no estaba en capacidad de contraer matrimonio. Se debe solicitar la nulidad de ese matrimonio", aseguró la letrada.

Asimismo, si una persona soltera contrae matrimonio con una persona casada y es consciente de ello, también incurre en un delito. Este se condena hasta con tres años de cárcel.

LAS PRUEBAS DE MAGALY

En el programa, "Magaly TV: La firme", la conductora presentó las declaraciones de Tania Ríos, con quien Christian Domínguez se casó en el 2002. Ella señaló que el cantante no le quiere dar el divorcio.

“Siempre ha coincidido que él está en una relación con esta y aquella. Yo he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, reveló la joven.

Cuando se pensaba que Domínguez solo se encontraba casado una vez, Magaly Medina mostró en su programa dos actas de matrimonio: la primera corresponde a su matrimonio con Tania Ríos, en el 2002, y la segunda a su matrimonio del 8 de julio del 2006 con Melanie Martínez, una unión que sería inválida debido a que el músico sigue casado con Ríos.

Como se recuerda, Christian Domínguez se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que se difundiera un video donde aparece besando a su compañera de trabajo Pamela Franco, cuando aún tenía una relación con Isabel Acevedo. Ellos ya pusieron fin a sus tres años de romance.

