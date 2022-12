Christian Domínguez no descarta una relación con Pamela Franco, la modelo con quien fue 'ampayado' | Fuente: Captura de YouTube

El cantante de cumbia Christian Domínguez continúa en el ojo de la tormenta luego finalizar su relación con Isabel Acevedo en medio de la difusión de un 'ampay' lanzado por Magaly Medina, en el que se le observa besando a su excompañera de programa, Pamela Franco. Pese a la polémica, Domínguez no dudó en afirmar que está saliendo con la también cantante y no descartó que puedan tener una relación en el futuro.

"Sí salgo (con ella), pero como amigos No tenermos nada que ocultar [...] No sé si vamos a tener algo, pero ojalá. No atraca. Ella es súper guapa y buena persona", mencionó en entrevista al diario Trome.

Además, el cantante de Gran Orquesta Internacional afirmó que si bien no tendría que regalarle nada, ni chocolates ni flores, "si algo cambia, más adelante el regalo será rosas azules".

Sin embargo, para intentar poner paños fríos a los rumores, Domínguez afirmó que solo salen en "plan amical". "Para mí, salir es ir al cine, a cenar, pero encontrármela en un gimnasio no es salir. Quedamos en ir a un karaoke, pero todavía no atraca", finaliza.

EL 'AMPAY'

En el programa Magaly Tv la Firme, la periodista Magaly Medina anunció que mostrará un video en el que se puede observar a Domínguez besando a la bailarina de “Alma Bella”, Pamela Franco.

En el pasado, Franco mantuvo un romance con el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz, pero recientemente fue vinculada al futbolista de la selección peruana Christian Cueva, un rumor que fue desmentido por ella misma en una entrevista con El Popular. “Nunca se me ha relacionado, dónde lo habrás visto, estás equivocado, no hay ninguna relación”, apuntó.

En la misma entrevista, Franco aseguró que es “muy exigente” al momento de elegir a sus parejas, pero que lo único que desea es que el hombre que elija le sea fiel. “A estas alturas de mi vida quiero un hombre que me sume en todos los sentidos”, dijo en aquella oportunidad.

