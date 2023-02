Magaly Medina le envió un contundente mensaje a Christian Domínguez. | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa de televisión y le envió un contundente mensaje a Christian Domínguez, quien este miércoles 16 de octubre reveló que su relación con Isabel Acevedo había llegado a su fin.

La conductora le dijo al cantante que su equipo de producción lo llevaba siguiendo desde hace un tiempo porque los rumores de una supuesta infidelidad los tenía desde hace buen tiempo.

"Te voy a revelar que es algo muy de nuestro programa. Tú hoy habrás dicho que te has separado de 'Chabelita', pero los rumores de que tú estabas sacando los pies del platos los tenemos desde hace mucho, ¿crées que de un día para otro conseguimos el ampay? No, eso es chamba. A mí no me vas a contar cuentos", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' compartió algunas capturas de pantalla de los comentarios que se dedicaban Christian Domínguez e Isabel Acevedo en redes sociales.

"Hace cuatro días, Christian Domínguez publicó una foto en sus redes sociales y ella (Isabel Acevedo) le contestó: 'Qué buena foto, amor'. Asi que no nos vengan con el cuento que ella lo terminó a él. Ese cuentazo es más viejo y sobre todo sabiendo los antecedentes de él", agregó.

EL AMPAY

Luego de que Christian Domínguez anunciara el fin de su relación con Isabel Acevedo, el programa Magaly Tv la Firme, anunció que mostrará un video en el que se puede observar al cantante besando a la bailarina de “Alma Bella”, Pamela Franco.

En el pasado, Franco mantuvo un romance con el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz, pero recientemente fue vinculada al futbolista de la selección peruana Christian Cueva, un rumor que fue desmentido por ella misma en una entrevista con El Popular. “Nunca se me ha relacionado, dónde lo habrás visto, estás equivocado, no hay ninguna relación”, apuntó.

En la misma entrevista, Franco aseguró que es “muy exigente” al momento de elegir a sus parejas, pero que lo único que desea es que el hombre que elija le sea fiel. “A estas alturas de mi vida quiero un hombre que me sume en todos los sentidos”, dijo en aquella oportunidad.

