Karla Tarazona no se quedó callada luego de la anunciada ruptura de Christian Domíguez e Isabel Acevedo. Como se recuerda, ambos tienen un hijo juntos. El miércoles 16 de octubre se hizo público un video donde aparece el cantante besando a Pamela Franco.

"Todo el mundo sabe que el karma existe, pero prefiero no emitir comentarios sobre este tema porque ya es algo que le pertenece a él (...) Yo estoy tranquila trabajando", dijo Karla Tarazona al programa "Magaly TV: La firme".

Como se recuerda, Christian Domínguez inició su relación con Isabel Acevedo tras una polémica separación con Karla Tarazona, debido a que la conductora de "Válgame Dios" acusaba a la bailarina de meterse en su relación con el cantante.

"Ya es un tema de cada uno, es su vida y ya no tengo más que decirle", agregó.

NIEGA INFIDELIDAD

Christian Domínguez habló tras la difusión de un video donde aparece besando a la cantante Pamela Franco y señaló que la imágenes no evidencian una infidelidad de su parte.

"Lo más triste es que no es evidente. Eso es lo que me fastidia porque no son cosas evidentes. Que se juegue con el tiro de cámara. A cualquiera le molestaría", dijo Christian Domínguez al programa "Magaly TV: La firme".

"Soy soltero, pero no estoy en búsqueda de una relación ni nada por el estilo, así que dejen se especular", agregó el cantante que este miércoles anunció el fin de su relación con Isabel Acevedo después de tres años.

Asimismo, se pronunció sobre la publicación de su expareja Isabel Acevedo, quien señaló que ahora se siente libre.

"Cada uno es libre de poner lo que quiere. No tiene que ser necesariamente por mí. Va a ser difícil, pero sí se puede salir adelante otra vez", comentó.

Ante las declaraciones de Christian Domínguez, Magaly Medina le respondió y le dijo que ese es el discurso que siempre usa cuando lo "ampayan".

"Ese es el discurso más estúpido que yo he escuchado a lo largo en mi carrera. Eso es típico de aquellos jugadorazos que niegan lo evidente (...) Tú crees que los chacales van a estar jugando con el tiro de cámara a esa hora de la madrugada, más respeto con el trabajo de mis reporteros", le contestó la popular 'Urraca'.

