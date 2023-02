Diego Chávarri habló tras el 'ampay' de sus compañeros en 'Se pone bueno'. | Fuente: Composición

Diego Chávarri, conductor del programa "Se pone bueno" al lado de Christian Domínguez y Pamela Franco, habló tras la difusión de un 'ampay' donde aparecen sus compañeros besándose.

La difusión de las imágenes causaron polémica, debido a que el cantante Christian Domínguez tenía una relación con Isabel Acevedo, la cual llegó a su fin el miércoles 16 de octubre después de tres años.

"Es mi amigo, pero si tú sabes que has hecho algo, tú no puedes sentarte a decir que no va a salir nada. Yo me hubiera quedado calladito y esperaba a que salgan las imágenes", dijo Diego Chávarri en el programa "Mujeres al mando".

Tras ser consultado, si es que el había hablado con Christian Domínguez o si había notado un distanciamiento entre el cantante e Isabel Acevedo, Chávarri sorprendió con su respuesta.

"A Christian yo lo veía muy enamorado de 'Chabelita'. Tú lo escuchabas hablar y yo decía: 'Ya cambió, el chico está tranquilo'. Yo lo he tratado de sacar (a fiestas), en broma, pero el me decía que no", agregó.

Finalmente, el exfutbolista señaló que intentó comunicarse con Christian Domínguez tras la difusión del 'ampay', pero el cantante no le contestó.

ROMANCE EN LA PISTA DE BAILE

La relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo surgió durante el paso de ambos por el programa de baile "Reyes del Show" en el 2016. Pese a que en un inicio Domínguez negó su romance, Rodrigo González ‘Peluchín’ publicó una fotografía con la que confirmó el acercamiento entre la hoy expareja.

Así, también tras tres años de matrimonio, la unión entre Karla Tarazona y el cantante de cumbia llegó a su final. Y, después de semanas de especulación, Isabel Acevedo revelaría durante el programa “En boca de todos”, en febrero de 2017, que se encontraba “súper enamorada de él [Christian]”.

Ese mismo año, en abril, la pareja pisó el set del reality "Esto es Guerra" para compartir su pasión por el baile al ritmo de una bachata. Unos pasos iniciales que más tarde los llevarían a ser parte de dicho programa en octubre, cuando ambos fueron presentados como los nuevos jales de la temporada.

Te sugerimos leer