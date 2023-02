André Silva habló sobre su excompañero Christian Domínguez. | Fuente: América Televisión

André Silva, quien compartió roles con Christian Domínguez en las tres temporadas de la serie "Mi amor, el wachimán", fue consultado por el polémico video donde su excompañero aparecía besando a la cantante Pamela Franco. Video que se difundió en "Magaly TV: La firme" el mismo día que terminó con su pareja Isabel Acevedo.

Al ser cuestinado sobre si se comunicó con Domínguez tras el escándalo mediático que atravesó, el actor reveló lo siguiente. "Yo con Christian no tengo contacto hace muchísimo tiempo, hemos tomado caminos diferentes", dijo André Silva a RPP Noticias, haciendo referencia a que Domínguez se alejó de la actuación.

Si bien descartó que haya una enemistad entre ambos, reconoció que no mantienen una comunicación frecuente. "De hecho somos amigos porque hemos trabajado tres temporadas de telenovela juntos, pero no es una persona que constantemente me esté mensajeando o llamando. Él es un empresario y anda a full", agregó.

PROYECTOS EN TEATRO Y CINE

Actualmente, André Silva protagoniza la obra de teatro "Roberto Zucco", donde da vida un asesino con una conducta violenta. La puesta en escena está cargada de canciones en vivo, destrezas físicas y una reflexión sobre la relación entre la juventud y la violencia.

"No es la primera vez que hago teatro de esta naturaleza, donde se combinan herramientas básicas como la danza y el circo. Es bastante agotador, pero lo estoy disfrutando al máximo", comentó.

Finalmente, reveló que en quincena de noviembre inicia el rodaje de "No me digas solterona 2", secuela donde volverá a interpretar a José.

