El conductor de televisión asistió a discoteca en Punta Hermosa durante la pandemia. | Fuente: Instagram

‘Choca’ Mandros reapareció en “Estás en todas” y pidió disculpas tras ser captado en una discoteca de Punta Hermosa unos días atrás. El conductor de televisión se tomó un momento del programa para hablar sobre las imágenes donde también se luce sin mascarilla.

El pasado 12 de enero, Mandros protagonizó unas imágenes de una fiesta en Punta Hermosa a pesar de la actual crisis de salud que vive nuestro país, por la cual no están permitidas las reuniones para evitar la propagación de la COVID-19. Después de varios días alejado de la pantalla chica, finalmente se pronunció sobre la polémica.

“Fue una exposición mía de salud que ustedes no deben hacerlo tampoco. Soy consciente que esos minutos que estuve ahí cometí un error. Pido las disculpas primero a mis papás y también al público, que nos ve por más de ocho años y me sigue. Quiero pedirles disculpas, porque siempre he salido dando las recomendaciones del caso y lo seguiré haciendo”, expresó.

El presentador Jaime Mandros, también conocido como ‘Choca’, indicó que continuará dando las recomendaciones para evitar contagios de la COVID-19 en su espacio televisivo y asume haberse equivocado en ese momento: “Pido disculpas porque soy un personaje público para estar acá parado no solo para animar sino ser consecuente, y no lo fui en ese momento”.

¿SERÁ RETIRADO DE “ESTÁS EN TODAS”?

Tras el escándalo provocado por la salida de ‘Choca’ Mandros a una discoteca de Punta Hermosa en plena pandemia, se especulaba sobre su posible retiro de “Estás en todas”, programa que conduce junto a Natalie Vértiz. Sin embargo, aseguró que ya fue “sancionado” con unos días fuera del aire.

“Me expuse innecesariamente (…) Recién salgo hoy día sábado, porque el canal me sancionó saliendo de Más espectáculos en la semana”, dijo el conductor peruano y confirmó que continuará hasta que América TV lo decida: “Seguiré estando acá, mientras que usted lo decida. Voy a seguir con mi chamba mientras me lo permita el canal”.

