Sergio 'Checho' Ibarra se muestra en contra de la fiebre del TikTok. | Fuente: Instagram

Sergio 'Checho' Ibarra es un usuario muy activo en Twitter. El exfutbolista señala que utiliza mucho esta red social para bromear y burlarse de situaciones cotidianas.

Sin embargo, desde que la pandemia del nuevo coronavirus llegó al Perú, el ahora conductor televisivo se alejó de las redes sociales para enfocarse en cuidar a su familia.

"En esta cuarentena he dejado las redes sociales. Me gusta mucho el Twitter, pero lo estoy haciendo muy poco porque ando muy preocupado en lo que está pasando. En Twitter me río mucho y creo que ahora no estamos para hacer eso", dijo 'Checho' Ibarra a RPP Noticias.

El 'Goleador histórico' regresará a su bloque deportivo en "90 matinal" de Latina este lunes 13 de abril.

Finalmente, el 'Checho' contó que él se encarga de hacer las compras en su casa, debido a que su esposa recientemente fue operada. Además, recomendó a todos los peruanos salir solo para comprar alimentos y respetar la cuarentena.

"El hace las compras en casa soy yo. Como solo puedo salir lunes, miércoles y viernes, siempre trato de comprar lo mínimo he indispensable para cubrir los tres días. No hay que desesperarnos ni ir al supermercado para llenar el carrito de compras. Tenemos tres días para salir y hay que organizarnos", concluyó.

