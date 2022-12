Cecilia Bracamonte critica duramente al Congreso y al fujimorismo. | Fuente: Instagram

Cecilia Bracamonte, cantante peruana de música criolla, tiene más de 50 años en el mundo artístico. A sus 70 años, es considerada por los seguidores como una de las mayores figuras de la música de su generación.

Bracamonte suele deleitar a su público con su voz, pero lo que no acostumbra a hacer es opinar sobre la coyuntura política de nuestro país. Esta vez, no obstante, ha hecho una excepción, debido a la realidad que se vive en el Congreso de la República.

Como se sabe, esta semana, el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, presentó un pedido de cuestión de confianza ante el Congreso, que será sustentado el siguiente martes, con el objetivo de que se exponga la posición del Gobierno sobre las reformas propuestas.

Recordemos, además, que en el mensaje a la nación que brindó el presidente Martín Vizcarra, este hizo referencia al “descarado blindaje” que había realizado el Parlamento al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Esta situación y las constantes críticas que viene recibiendo el fujimorismo han llevado a la cantante de valses a pronunciarse -efusivamente- a través de su cuenta de Twitter, haciendo mención a las congresistas fujimoristas Rosa Bartra y Milagros Salazar.

“Estamos hartos de tanta gente de porquería. Falsos, enanos, mentirosos, perros. Qué talento tienen para fregarlo todo… impresentables salidos de las cloacas”, escribió y agregó que, aunque no le gusta decir lisuras, su pronunciamiento se hace inevitable.

“A mi no me gusta decir lisuras pero con este Congreso y su gente de porquería, salvo algunas excepciones, hasta me provoca mentar la madre. Les pido perdón por esto tan grueso, pero es la verdad. La Bartra, la M. Salazar… ¡Insoportables!”, sentenció la artista.

