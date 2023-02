Cathy Sáenz dijo que no tendría problemas de trabajar en el mismo canal con Rodrigo González. | Fuente: Instagram

Con la llegada de Cathy Sáenz a Latina, se produjo una gran salida: Rodrigo González y Gigi Mitre renunciaron al canal y a "Válgame Dios". En su momento, el popular 'Peluchín' calificó de "puñalada" la contratación de la productora quien le ganó un juicio por difamación.

Sáenz prefiere no enfocarse en sus comentarios y recalca que la decisión de abandonar Latina fue de ellos. "Es cuestion de él ('Peluchín) [...] La gente es dueña de su vida y hace con ella lo que quiere. Yo no he mandado que renuncie nadie. Ellos decidieron irse y de repente ya los volveremos a ver", apuntó la conductora a RPP Noticias.

De no haberse dado la renuncia, Cathy Sáenz aseguró que no tendría problema de trabajar en el mismo canal que Rodrigo González. En ese sentido, recordó el caso de Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez, ambas figuras de América TV. "Si Gisela que es la diva máxima de la televisión no renuncia, yo qué voy a renunciar. Sería sacado de los pelos", apuntó.

Asimismo, se mostró decidida a competir con quien sea. Ya sea 'Peluchín' o la misma Valcárcel, siendo ella una de las mujeres de la televisión que mas admira.

En agosto, 'Peluchín' y Gigi Mitre renunciaron al programa 'Válgame Dios' y a Latina. | Fuente: Instagram

DEFENDERÁ SU HONOR

Como se recuerda, la conductora de "Mujeres al mando" ganó un juicio por difamación contra Rodrigo González. En el 2015, él la tildó como 'Candy Mamacha' y aseguró que había 'atrasado' a Tula Rodríguez, dejando entrever un romance con Gino Barberi, expareja de la también conductora.

A raíz de esto, Cathy Sáenz siente que ha sido víctima de violencia en televisión y, hasta ahora, algunos personajes de la farándula siguen sin "dejarme en paz". "Solo fui una mujer defendiéndome ante una agresión y es lo que todas deberíamos hacer", recalcó la productora quien afirmó que nunca la han encontrado haciendo algo indebido como teniendo un affaire o manejando en estado etílico.

"Se equivocaron conmigo. Pensaban que, de repente, no iba a hacer nada. No soy solamente una chica de la farándula, soy una profesional y no va a permitir que nadie me ofenda", agregó y dijo que siempre defenderá su nombre y su honor.

