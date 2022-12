Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco atraviesan su mejor momento como pareja. | Fuente: Instagram / Cassandra Sánchez de Lamadrid

Es una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid sostienen un romance sólido desde hace más de un año. Por ello, recientemente, la hija de Jessica Newton aseguró que pasan su mejor momento como pareja.

“Cada vez que me preguntan por él y nuestra relación, todos me dicen que se nota en mi cara, de que estoy enamorada...”, sostuvo al diario El Comercio. “Ahora tenemos un enano que es ‘Huacatay’ (su perro) y los dos estamos muy felices. Lo que me enamora más de él es que siempre está pensando en lo próximo que va a conquistar, se viene una nueva canción y muchas sorpresas”, agregó.

Durante el lanzamiento de “Miss Perú La Pre”, nombre que fue tomado de la recordada serie protagonizada por el popular ‘Bomboncito’, Sánchez de Lamadrid subrayó que su pareja tiene muchos detalles con ella.

“Todos los días me enamora, tiene un detalle cada día y no solamente material... una de las cosas que lo caracteriza es que siempre está atento a lo que hago. [Él] llegó en el momento que tenía que llegar”, indicó.

Asimismo, la también modelo apuntó que el secreto para mantener una relación estable con el músico es la confianza que existe entre ambos, basada en una comunicación fluida.

“Lo más importante es la comunicación, antes de formalizar nuestra relación éramos muy buenos amigos, conversábamos de todo y al final del día uno sabe la pareja que tiene, y yo me saqué la lotería, tengo un hombre extraordinario y no puedo estar más feliz”, afirmó.

Por último, la hija de la organizadora de certámenes de belleza expresó que por el momento no tiene planeado convivir con el cantante de cumbia. “En algún momento lo hemos conversado, pero todavía no estamos viviendo juntos. Tampoco tenemos pensado tener por ahora algún tipo de compromiso, nuestra relación está caminando muy bien”, expresó.

