Deyvis Orosco y su novia, Cassandra Sanchez De Lamadrid. | Fuente: Instagram

Probablemente Deyvis Orosco se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. No solo lanzó hace seis meses el videoclip de su exitosa canción “No me vuelvo enamorar”, que hasta el momento cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube, sino que vive una etapa especial en el amor, pues se encuentra en una relación junto a la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez.

Además, este domingo cumple 33, por lo que celebrará su cumpleaños en grande brindando un concierto en el popular Huaralino de Los Olivos, el próximo sábado 7 de setiembre. Para Orosco, conforme pasa el tiempo va “cerrando ciclos”.

“(…) No me apena decir que cumplo 33 años, la edad de Cristo, es algo especial. Siempre he sido agradecido con todo lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Cada cumpleaños es un nuevo nacimiento, así que feliz. Más que un concierto será una gran fiesta", contó al diario Perú 21.

El cantante también habló sobre la relación que mantiene actualmente con su novia, gerente comercial de Miss Perú e hija de la organizadora de estos certámenes, la exmiss Perú Jessica Newton.

“Siempre mantuve mi vida separada de los medios, pero es innegable lo que me está pasando. Después de estar tanto tiempo solo ahora puedo compartir algo lindo (con Cassandra). Nunca voy a olvidar el 2017, que fue el año en que hice la película, falleció mi abuela, se cumplió años de lo de mi papá”, dijo y agregó que, a fines de octubre, sus fanáticos por fin podrán deleitarse con su nuevo disco.

UN VIAJE DE AMOR

Hace una semana, el cantante de cumbia protagonizó varias fotografías en las redes sociales de su novia, pues ambos se encontraban de viaje en la ciudad de Nueva York. Desde paseos por Manhattan hasta caminatas por el Central Park, la pareja no dudó en fotografiar su viaje para la posteridad.

“Y a veces cuando viajas con la persona correcta es como volver a conocer los lugares por primera vez”, escribió Cassandra junto a una fotografía en la que se le observa besándose con el intérprete musical.

Te sugerimos leer