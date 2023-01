Carla Tello publicó un sentido mensaje tras su separación de Junior Silva. | Fuente: Instagram

La periodista Carla Tello sorprendió a todos sus seguidores al publicar un sentido mensaje tras su separación del actor Junior Silva, con quien se casó el pasado mes de abril en Las Vegas, Estados Unidos.

Aunque no precisó los motivos y detalles del fin de su matrimonio, Carla Tello reflexionó con una analogía sobre el amor.

"Estoy pasando por una separación, de la cual no voy a dar detalles ni a hablar, es un tema privado. Justo por eso recordé esta foto, me la tomaron en Roma, en el foro romano, es el templo de Antonino y Faustina, se lo hizo Antonino a su esposa a quien amaba con locura y pasión y decidió volverla una deidad al momento de su muerte", escribió.

Asimismo, señaló que aún se encuentra en la búsqueda de un amor que le ayude a "ser mejor" y no la haga "sentir mal".

"Siempre he creído en el amor y conocer estas historias me hacen sentir esperanzada. Creo en el amor loco, apasionado, el que te llena de adrenalina y te hace feliz. Pero, aún busco ese amor del día a día, aquel que es tierno, comprensivo, que no es orgulloso, que es comprometido, que es fiel, que te ayuda a ser mejor y no te hace sentir mal. Y por ese amor... vale la pena esperar", agregó.

Como se recuerda, la pareja confirmó su relación en San Valentín de 2019 y en abril de este año se casaron en secreto en Las Vegas, Estados Unidos.

