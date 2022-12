Camilo dedica bello mensaje a su madre. | Fuente: Instagram

En el Día de la Madre, el cantante Camilo utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un emotivo mensaje a su mamá, en el que agradeció por todo lo que hace por él.

Camilo recordó lo que hacía su madre y su padre cuando no tenían luz en casa por falta de pago y cómo su progenitora lograba hacer que eso se convierta en un juego.

"Mamá: El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia, es el de las pijamadas que hacíamos en la sala con velas y con fogata afuera haciendo salchichas. Algo de lo que nunca me enteré fue que ustedes se inventaban esas pijamadas para que no nos enteráramos que nos habían cortado la luz y el gas por falta de pago", anotó.

"Me acuerdo de eso y me da muchas ganas de llorar, porque eso es lo que hiciste y sigues haciendo todos los días de mi vida: HACIÉNDOME VER COLORES Y FLORES EN DESIERTOS GRISES", añadió Camilo.

Asimismo, destacó lo importante que fue tener la compañía de su madre en los momentos más difíciles de su carrera, en la que muchas puertas se le cerraron.

"Cuando me daba miedo por la noche antes de dormir, cuando me quería devolver a la casa por miedo a no pasar en las audiciones que hice hace 15 años, cuando pasé por la oscuridad que me trajo los excesos, cuando me cerraron las puertas en la cara y me dijeron que mi carrera se había acabado", acotó.

Camilo además aprovechó para asegurarle a su madre que su esposa Evaluna Montaner es una gran mujer, que da la talla, y le agradeció por estar en el día de su matrimonio.

"Cuando estuve a punto de desmayarme caminando hacia el altar a encontrarme con esa única mujer a la que no le van a quedar grandes tus zapatos... En todas esas situaciones TÚ, TU AMOR y el de PAPÁ han sido las constantes. Te amo. Siempre", sostuvo el intérprete de 'Tutu'.

Te sugerimos leer