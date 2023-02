Cámaras de seguridad revelan que él hermano de Yahaira Plasencia no agredió a Daniela Darcourt en discoteca. | Fuente: Composición

Magaly Medina sorprendió al presentar las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca donde se presentó Daniela Darcourt el último fin de semana, debido a que se pudieron identificar a las personas que agredieron a la salsera.

Como se recuerda, la cantante acusó al hermano de Yahaira Plasencia, quien también se encontraba en la discoteca, de ser el autor de estas agresiones, mientras ella se encontraba en el escenario.

En las imágenes se ve a una pareja bailando, muy cerca al box donde se encontraba Jorge Plasencia, y estas personas son quienes arrojan hielo hacia el escenario donde se encontraba Daniela Darcourt.

Tras percatarse del hecho, se ve a Jorge Plasencia acercarse a la baranda del segundo piso de la discoteca, para ver que había sucedido con la salsera.

El administrador de la discoteca también habló para las cámaras de "Magaly TV: La firme" y señaló que, tal como se ve en las imágenes, el hermano de Yahaira Plasencia y su entorno, no tuvieron nada que ver con estas agresiones.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT?

Magaly Medina presentó un video de la última presentación de Daniela Darcourt, donde la cantante denunció que le tiraron hielo y agua mientras ella estaba presentando su show en el escenario.

Sin embargo, la intérprete de "Señor mentira" señaló que uno de los autores de agredirla mientras ella estaba en escenario era Jorge Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia.

"Creo que estaba el hermano ahí y cuando vi eso, dije mejor me quedo callada y sigo con el espectáculo. La idea, me imagino, de ellos era llamar la atención o que se yo, no lo sé. Yo me di cuenta porque lo vi y al rato lo sentaron", dijo Daniela Darcourt al programa "Magaly TV: La firme".

Asimismo, la salsera señaló que esto es una falta de respeto y que ella "no manda" a "sus hermanos o su familia" a atacar a Yahaira cuando está en una presentación.

Por otro lado, Jorge Plasencia se comunicó con Magaly Medina y dio sus descargos. El hermano de Yahaira señaló que él vio a quienes atacaron a Daniela Darcourt, pero descartó haber participado en este hecho.

"El hielo vino detrás del box en el que yo estaba. Uno de los hielos le cayó al administrador de la discoteca que estaba conmigo (...) Es muy fácil pueden comprobar lo que digo con las cámaras de seguridad. Yo trabajo con el equipo de Yahaira y a mí no me gustaría que a mi hermana le tiren hielo", dijo Jorge Plasencia.

Asimismo, el hermano de Yahaira dijo que está muy molesto con la acusación de Daniela Darcourt y le aconsejó que antes de señalarlo, pida las cámaras de seguridad.

"A mí me molesta que me acusen. Es más fácil que ella averigüe o pida las cámaras. No puede ser tan ligera en decir algo que no es. Ella conoce al administrador y le puede pedir las cámaras", agregó.

