El actor y director Bruno Ascenzo se declaró fan de la “palta emocionada”, personaje que se ha convertido en viral esta reciente semana. A través de su cuenta en Instagram compartió una imagen en donde se le ve abrazando un peluche de palta y citó la frase de la imagen que se ha convertido famosa.

“Queremos conocer a la palta emocionada. Cómpreme. Lléveme. Hágame ensalada!!!”, escribió. La divertida publicación ha sido comentada por sus amigos también actores, entre ellos la ex pataclaun, Johana San Miguel y Anahí de Cárdenas.

Consejos de cuarentena

El actor se ha mantenido activo en redes sociales durante la cuarentena que vive el mundo para evitar los contagios por coronavirus.

El también director audiovisual recalcó la importancia de hacer ejercicio durante el tiempo que se permanece en casa, cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

"En cuarentena el baño es gimnasio", anotó en la publicación, para luego escribir parte de una popular canción: "Acuérdate que tu cuerpo no está hecho de metal. Tu cuerpo no está hecho de madera. Tu cuerpo no está hecho de cartón ni de seda", agregó.

