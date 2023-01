Bruno Ascenzo dedicó un mensaje de cumpleaños a su novio, el cantante Adrián Bello. | Fuente: Instagram

“Hoy cumple tres décadas este cantautor peruano que constantemente intenta sacarme más arrugas de las que ya tengo”, escribió Bruno Ascenzo en su cuenta oficial de Instagram. “Gracias por enseñarme que el amor es amor, en todas sus formas, en todos sus tiempos. He tenido mucha suerte de encontrar a alguien tan Bello”.

Así comenzo el mensaje del cineasta peruano quien no dudó en demostrar sus sentimientos a Adrián Bello, con quien tiene una relación amorosa desde hace algún tiempo atrás. Como en anteriores ocasiones, el director de “A los 40” compartió unas fotografías junto a su novio y dedicó unas tiernas palabras en esta celebración.

En la misma publicación, se pueden apreciar diversas fotografías de Bruno Ascenzo y Adrián Bello viviendo momentos de su romance. Aunque el actor y director peruano no todo el tiempo abre la ventana a su vida amorosa, decide hacerlo en ocasiones especiales que pasan ambos juntos.

UN COMPAÑERO DE VIDA

En septiembre del 2020, el músico Adrián Bello dedicó un mensaje similar a su compañero de vida que había cumplido 36 años en ese entonces. En el post que compartió en sus redes sociales se puede ver que ambos se conocían desde niños y en las imágenes siguientes, salen los dos compartiendo varios momentos juntos.

“Quién se iba a imaginar que este payasito que se coló en una foto de mi hermano y mía, sin conocernos, allá por el año 96, iba a terminar convirtiéndose en mi casita 20 años después. Te quiero siempre compañero, feliz día y feliz vida”, se lee en la emotiva dedicatoria a Bruno Ascenzo.

Adrián Bello es un cantautor peruano y se ha perfilado como un artista que también canta por la comunidad LGTBIQ+. No es algo a propósito, sino que es intrínseco y propio de él al ser homosexual. “Van a haber muchas canciones orientadas a chicos que quiera o me hayan roto el corazón”, dijo el año pasado a RPP Noticias sobre sus futuros proyectos.

SU SALTO A NETFLIX

Netflix anunció sus primeras dos producciones peruanas días atras. Estas serán una serie de la vida de Paolo Guerrero y una película que se rodará en la ciudad del Cusco. Esta última estará bajo la dirección de Bruno Ascenzo.

El actor, director y guionista peruano es el primer peruano en alistar una producción con Netflix y, en una entrevista con Bruno Pinasco, reveló detalles sobre la producción que alista con la plataforma de streaming más importante del mundo.

Bruno Ascenzo contó que los planes fueron completamente secretos y que, incluso, en el contrato con Netflix, habían algunas cláusulas que lo obligaban a reservar la noticia, por lo que cuando ya se hizo público sintió muchos nervios.

“Yo no había dicho nada porque me han hecho firmar unas cláusulas, no he podido contarle ni a mis padres, ni a nadie. Ya el día de la conferencia de prensa se dio a conocer y me he puesto muy nervioso porque ya dejó de estar en mi computadora para ser una realidad, un proyecto que está a punto de construirse y que vamos a meterle todas las ganas”, contó el también director de la cinta “A los 40”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer