Brenda Carvalho y Julinho se plantean tener hijos en el 2021. | Fuente: Instagram

Luego de que circularan unas fotos de Brenda Carvalho en el área ginecológica de una clínica, empezaron los rumores de que la exintegrante de Axe Bahía estaba esperando un bebé; pero ella lo negó tajantamente. “Yo no estoy embarazada", dijo la artista. No obstante, ella no descarta formar una familia con Julinho en el 2021.

Para ello, deberá someterse, durante medio año, a un tratamiento debido a que ha estado cuidándose por años con pastillas anticonceptivas.

“Ahora tengo que hacer un receso y estoy haciendo un cambio de pastillas. Puede ser que el próximo año, cuando las dejemos, haré un tratamiento de seis meses y ya luego vamos a empezar a proyectar una familia”, dijo Brenda Carvalho al diario Correo.

La bailarina, de 33 años, explicó que visitó la clínica para realizarse sus chequeos anuales. De esta manera, recomendó visitar al doctor por un tema de prevención. "Toda mujer tiene que hacerse chequeos todos los años para descartar cualquier problema”, recalcó la pareja de Julinho con quien tiene una relación desde el 2009.

INCOMODIDAD

La exintegrante de Axé Bahía lamentó que las personas hayan dado información falsa tras su visita al ginecólogo. Ella indicó que la visita se debió a que, el año pasado, le detectaron un quiste y quería asegurarse que todo estaba mejor.

Por otro lado, su pareja Julinho se sorprendió al notar que una persona que los atendió en la clínica los estaba grabando. Esas imágenes luego se compartieron en redes sociales. “Yo me di cuenta porque noté que un pata que no me dejaba de mirar. Pensé que solo me estaba tomando foto a mí”, comentó.

LOS REYES DEL TIKTOK

El exjugador de Sporting Cristal, actual panelista de ESPN, aceptó el reto de su pareja, Brenda Carvalho, y juntos protagonizaron un divertido video que ya es viral. En las imágenes se ve al brasilero hacer de vaquero -con el sombrero incluido- y a ella de caballo, empleando su rubia cabellera como si fuera la cola del animal.

“Buscando qué hacer para entretenernos, jajajaja, un gran desafio a la creatividad”, fue el mensaje con el que Julinho compartió el divertido TikTok en Instagram, publicación que generó la risa de gran parte de sus seguidores.