Brenda Carvalho ofrecerá show virtual para niños. | Fuente: Difusión

De reina del axé a animadora infantil. En los últimos años, Brenda Carvalho ha demostrado otra faceta al ofrecer espectáculos infantiles. Durante la pandemia, ella continúa con esta labor y anuncia un show digital.

"La aventura musical de Brenda" es su primera presentación digital dirigida a los niños, desde la comodidad de sus casas, y se realizará el próximo 31 de octubre.

Con más de 20 personas en escena, Brenda Carvalho retoma su faceta de animadora infantil. En el show digital aparecerán queridos personajes d e los cuentos clásicos como La Sirenita y Blanca Nieves, además de las princesas Elsa y Ana de la película de Disney "Frozen".

Durante el espectáculo, la chica reality también estrenará ocho temas musicales inéditos que marcarán el inicio de su faceta como compositora. El espectáculo se transmitirá para los países de Latinoamérica, además de Estados Unidos, España y otras naciones europeas.

VÍCTIMA DE HACKERS

En agosto, Brenda Carvalho se vio afectada por el robo de todas sus redes sociales. La bailarina brasileña denunció policialmente haber sufrido un ‘hackeo’ de sus cuentas, las cuales utiliza para compartir contenido con sus fans.

“Me robaron todo, hasta los correos electrónicos, donde están registradas mis cuentas bancarias. Eran 3 correos y si no actuaba me iban a robar”, dijo en conversación con El Popular.

Según comentó la integrante de Axé Bahía, la policía señaló que estos delincuentes cibernéticos se dedican a extorsionar a ciertas personas, con gran cantidad de seguidores, a cambio de devolver el acceso por un monto de dinero.

“Voy a luchar para que paguen todo lo que me han hecho”, aseguró. “Tanta lucha para que venga un infeliz y te robe así de fácil (…) No le tengo miedo. Yo voy a seguir trabajando duro”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN

"La aventura musical de Brenda".Fecha: Sábado 31 de octubre. a las 5 p.m. (hora Perú). Precio preventa: S/. 18.Plataforma: Joinnus Live.