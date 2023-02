Ni Brenda Carvalho ni Julinho sienten la necesidad de casarse después de tantos años de relación. | Fuente: Instagram

Después de tantos años juntos, Brenda Carvalho y Julinho no sienten la necesidad de casarse para "consolidar" su relación. Cada uno estuvo casado, previamente, y no les fue bien; por lo que tomaron la decisión de convivir.

Ellos saben que el otro es el gran amor de su vida, sin tener que firmar ningún papel para demostrarlo. "Julinho y yo nos sentimos totalmente casados al 99.99% porque realmente todo lo hacemos y lo pensamos juntos. Cuando le preguntan por 'Brenda', él dice: ‘mi mujer o mi esposa’", comentó la bailarina.

Aunque admite que ambos tienen "miedo de firmar un papel y que todo cambie", no descartó que en un futuro pasen por el altar. "Ahorita no tenemos planes pero en la vida todo va cambiando. Tampoco voy a ser radical de cerrarme y decir 'no me voy a casar', quién sabe más adelante", dejando abierta la posibilidad al diario Correo.

Lo que sí está en los planes cercanos de Brenda Carvalho y Julinho es convertirse en padres. La brasileña estaba en tratamiento, por un problema en el útero, pero espera que el ginecólogo le diga que todo está bien para pensar en el futuro bebé.

"Me encantaría el niño primero y que la segunda sea una niña, para que el niño la cuide, pero sea lo que sea solo pido que venga con salud", afirmó la exintegrante de Axe Bahía y Exporto Brasil.

El romance de Brenda Carvalho y Julinho comenzó en el 2009.

LOS PLANES DE MATERNIDAD

En octubre pasado, la bailarina dijo que congelaría sus óvulos al igual que Paloma Fiuza.

"Paloma y yo lo vamos a hacer juntas, las dos hemos tomado la decisión, lo estamos evaluando", comentó. "Nosotras siempre estamos muy unidas, estamos sumamente conectadas, hemos tomado esa decisión y solo falta concretar", agregó.

Para Brenda Carvalho, las claves de su larga y sólida relación con el exfutbolista son la comunicación y la amistad.

"Nuestra relación funciona gracias a la amistad que tenemos, nosotros siempre fuimos mejores amigos y eso influyó mucho. La relación dura cuando compartes con tu pareja los malos y los buenos momentos. Y es normal tener conversaciones y discusiones, pero lo importante es tratar de entender a tu pareja para llevar la relación en paz", señaló.