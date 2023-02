Brenda Carvalho pide disculpas a sus seguidores por los mensajes que envió un hacker desde sus redes sociales. | Fuente: Instagram

Brenda Carvalho anunció a través de sus redes sociales que hackearon su Facebook, Instagram y Twitter. Por ese motivo, pidió disculpas a sus seguidores a quienes les llegó mensajes subidos de tono.

La exintegrante de Axe Bahía precisó que desde que comenzó la pandemia, viene realizando clases virtuales, realiza vídeos para ejercitarse los cuales sube a internet; sin embargo, es en esas publicaciones en las que también ha recibido comentarios fuera de lugar.

“Es acoso y está penado por la ley. No contentos con esta situación, me hackearon Instagram, Facebook y Twitter. Pido disculpas si les llegó algún mensaje ofensivo”, se lee en un mensaje de Carvalho.

Cabe resaltar que la bailarina no es la única que denunció el hackeo de sus cuentas, también Magaly Medina, donde ocultaron sus fotos y publicaron imágenes obscenas.

Brenda Carvalho anuncia el hackeo de sus redes sociales. | Fuente: Instagram

FORMAR UNA FAMILIA

Luego de que circularan unas fotos de Brenda Carvalho en el área ginecológica de una clínica, empezaron los rumores de que la exintegrante de Axe Bahía estaba esperando un bebé; pero ella lo negó tajantamente. “Yo no estoy embarazada", dijo la artista. No obstante, no descarta formar una familia con Julinho en el 2021.

Para ello, deberá someterse, durante medio año, a un tratamiento debido a que ha estado cuidándose por años con pastillas anticonceptivas.

“Ahora tengo que hacer un receso y estoy haciendo un cambio de pastillas. Puede ser que el próximo año, cuando las dejemos, haré un tratamiento de seis meses y ya luego vamos a empezar a proyectar una familia”, dijo Brenda Carvalho al diario Correo.

La bailarina, de 33 años, explicó que visitó la clínica para realizarse sus chequeos anuales. De esta manera, recomendó visitar al doctor por un tema de prevención. "Toda mujer tiene que hacerse chequeos todos los años para descartar cualquier problema”, recalcó la pareja de Julinho, con quien tiene una relación desde el 2009.

Te sugerimos leer