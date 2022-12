El actor Brando Gallesi contó que tuvo que luchar con los esterotipos por dedicarse a la actuación. | Fuente: Instagram

El actor Brando Gallesi conversó con RPP Noticias y contó que recibió muchas críticas por dedicarse a la actuación desde muy pequeño.

Asimismo, mencionó que en su adolescencia tuvo que luchar contra los estereotipos y el bullying por su trabajo como actor.

"Nadie puede juzgarte. A mí me costó mucho, hay muchas personas que me han molestado. Si yo no sufrí de bullying es porque yo decidí no sufrir de bullying. He tenido mucho amigos que me han destruido por ser actor", dijo el joven intérprete.

Gallesi también aconsejó a los jóvenes de su generación a perseguir su sueños y no desistir de ellos, pese al bullying o al acoso.

"Me molestaban duro y yo tenía dos opciones: que me afectara y fácil ya no querer hacer lo que estaba haciendo, o simplemente sonreír y tomármelo con gracia y seguir haciendo lo que me gusta. Tú decides y debes ser feliz con lo que haces. Yo soy feliz haciendo lo que hago"

Finalmente, el actor menciona que no se debe etiquetar a una persona por la actividad a la que se dedica. "No me pueden etiquetar por lo que hago. Puedo bailar ballet, como jugar fútbol, también boxeo, también canto. Soy una persona normal, nada más", concluyó.

Brando Gallesi y su hermana Luana acaban de presentar la canción "Aquí estoy", la cual pertenece a su proyecto musical LUBRAN.

