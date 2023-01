Beto Ortiz reafirma que Susan Ochoa se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. | Fuente: Composición

Beto Ortiz habló con RPP Noticias sobre la posibilidad de que Susan Ochoa participe en "El valor de la verdad". Como se recuerda, hace unas semanas el esposo y mánager de la cantante Edgar Ferrer señaló que "ella no pertenece a este tipo de programas".

El conductor del mencionado espacio reafirmó que la intérprete que ganó dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 se sentará en el sillón del rojo.

"La voy a tener, no he perdido la fe (...) Si yo tuviera esposa también diría que 'El valor de la verdad' no es un programa para mí, pero en realidad es un programa para todos. Yo creo que Susan (Ochoa) en este momento es una figura que despierta una enorme admiración por lo que ha conseguido, que es algo que ningún artista peruano consiguió, y creo que hay que darle el lugar que se merece", dijo Beto Ortiz.

Asimismo, señaló que los seguidores de Susan Ochoa aún no conocen la historia detrás de la cantante y "El valor de la verdad" será una vitrina para que ella cuente detalles ocultos de su vida.

"Me parece genial que vaya invitada a shows, que cante y que baile. Pero lo que queremos es que nos cuente su vida y eso es lo que yo siento como televidente que nos falta, que se siente a contarle al Perú cómo llegó a donde llegó y cuanto le costó y quien es porque más allá de los titulares no la conocemos aún", agregó.

Por otro lado, Beto Ortiz habló de la controversia de la última edición de "El valor de la verdad" que tuvo en el sillón rojo a Guty Carrera y esto dijo sobre la supuesta carta notarial que le envió la defensa legal de Alejandra Baigorria para evitar la emisión del programa.

"No fue Alejandra (Baigorria) la que mandó la carta notarial y, en honor a la verdad, no fue una carta fue un mail que en el asunto decía: 'Prohibición de emitir programa'. Algo muy gracioso porque los abogados piensan que pueden prohibir cosas", señaló.

Finalmente, el periodista se refirió sobre el éxito de "El valor de la verdad" y destacó que la entrevista aún se mantiene vigente en la televisión peruana.

"Tengo en este horario, como quien no quiere la cosa, casi siete años y, la verdad, es un formato que está demostrando que resiste a la prueba del tiempo y que ha resistido todas las tormentas. Yo le tengo cariño al 'El valor de la verdad' como formato porque es fantástico que una entrevista haga que una conversación pueda hacerle la competencia a un circo de tres pistas. La entrevista como género todavía resiste".

Te sugerimos leer