Beto Ortiz no se muestra satisfecho al dedicarse al periodismo.

A sus 51 años, Beto Ortiz ─con una larga trayectoria como periodista─ confesó que últimamente le atormenta la idea de que seguir en dicha profesión es una "pérdida de tiempo".

"Tengo la sensación de que hacer periodismo en farándula o política, que al final es la misma cosa, es una pérdida de tiempo", señaló en el programa "Conexión" de RPP Noticias. "Me atormenta la idea de que dedicar tu vida al periodismo, aunque es el mejor trabajo del mundo también es una pérdida de tiempo. Hay cosas que creo que son más importantes aunque no sé cuáles", agregó.

Beto Ortiz comenzó como reportero en los noventa en "Panorama". Con los años, condujo noticieros como "Abre los ojos"; además de programas más ligados a la farándula como "El valor de la verdad" y "Enemigos íntimos".

El conductor, que lanzará su nuevo libro "De dudosa procedencia" en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019), dijo que a su edad "siento que he escrito muy poco". Se trata de su novena publicación, que reúne crónicas periodísticas, y se presentará el 28 de julio (8 p.m.) en la sala Blanca Varela.

LA VERDAD DE LA VECINDAD

Un día antes, Beto Ortiz tendrá como invitada de "El valor de la verdad" a la Chilindrina (interpretada por Maria Antonieta de las Nieves). Su decisión de sentar al sillón rojo al personaje, y no a la actriz, se debió a que la considera "entrañable". "Nos interesa la vida de Ñoño, el Sr. Barriga... Todas las preguntas han sido de fantasía. Lo hicimos una vez con la Paisana Jacinta y salió muy bien. Creo que esta vez también [será así] porque la Chilindrina es una genia y muy graciosa", sostuvo.

Por otro lado, el conductor fue muy claro sobre su futuro y la posibilidad de ser padre. "No, yo estoy muy bien como estoy. No es algo que necesite en mi vida. Cada persona debe ser libre de buscar la fórmula de la felicidad, por decirlo de alguna manera, y mi plan no involucra más gente", recalcó el presentador de "El valor de la verdad" a RPP Noticias.

