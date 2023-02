Beto Ortiz recuerda a su padre con tierna foto en Instagram. | Fuente: Instagram

Beto Ortiz utilizó su cuenta de redes sociales para recordar a su padre a seis años de su fallecimiento. Si bien el periodista no es de expresar su vida personal en Instagram, esta vez hizo una excepción.

“Se cumplieron 6 años desde que mi papá murió y un amigo me mandó esta foto reilona y regalona- del 2009. No la había visto nunca y me encanta. Gracias”, se lee en la publicación.

En la foto, se puede ver a un joven Beto Ortiz y su padre, mientras comparten el cumpleaños de su progenitor. Sus fanáticos no fueron ajenos a la publicación y le enviaron saludos al conductor de televisión.

Humberto Ortiz Porta, padre del periodista, falleció en julio del 2014 a los 83 años. Esa fue la primera vez que habló sobre él y le dedicó un sentido mensaje por medio de su cuenta de Twitter:

“La tarde del último viernes me avisaron que mi padre había muerto. No lloré. Recién lo hice esta mañana al releer esto que escribí para él. Buen viaje, papá. Te quiero mucho. Perdóname la demora”, escribió en ese entonces.

ALEJAMIENTO DE LA TELEVISIÓN

El periodista en entrevista con Magaly Medina reveló que desconoce los motivos por los que Latina dejó de emitir su programa "Abre los ojos", pero señaló que él no pertenecía al canal y solo era un proveedor de contenidos a través de su productora independiente.

"Tenía programas mis vacaciones para el mes de marzo y mi programa 'El valor de la verdad' se terminó, y para 'Abre los ojos' dejé una serie de programas grabados que eran una especie de remake de 'Vidas secretas' de hace un montón de años. La idea era que esos programas estuvieran durante mis vacaciones, pero no sé si no funcionaron o no fueron de agrado del cliente (...) Lo que el canal haga con los programas que yo proveo no es asunto mío", dijo Beto Ortiz.

Asimismo, Beto Ortiz descartó que sus programas hayan dejado de emitirse, tras el polémico programa con las exintegrantes de Nubeluz, quienes señalaron que se sintieron atacadas en la entrevista con el periodista.