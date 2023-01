Beto Ortiz avanza nuevos proyectos mientras se encuentra en Nueva York. | Fuente: Instagram

La declaratoria del Estado de Emergencia Nacional y el cierre de las fronteras, para evitar la expansión del coronavirus, pescó a Beto Ortiz durante sus vacaciones en Nueva York (EE.UU.). Desde allí, el conductor continuará con algunos proyectos hasta que pueda regresar al Perú.

El periodista aprovechará para avanzar su nuevo libro sobre el taller de creación literaria que dictó, hace tres años, en el penal Piedras Gordas II en Ancón. Este proyecto va acompañado por el documental "Público cautivo", sobre el mismo tema realizado por su productora en compañía con Carla García, el cual ya terminó.

"Fue una experiencia que me hizo muy feliz e infeliz, muy intensa. Lo registramos en video y creímos que era bueno contarlo", contó Beto Ortiz, en setiembre del 2019, sobre el filme al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Esta semana, el periodista apareció como invitado online en el programa "Magaly TV: La firme", donde habló sobre la cancelación de su programa "Abre los ojos" de Latina y no descartó un nuevo enlace. ¿Es posible que aparezca como nueva figura de ATV?

"No hay apuro", indicó sobre su reaparición en la televisión al diario Trome. "Es tiempo de ocio y está rico", agregó el periodista que, si bien aún no se decreta Nueva York en cuarentena por el coronavirus, asume que eventualmente se decretará. "Me tocará vivir la de acá y la que resta en el Perú", señaló.

CANCELACIÓN DE "ABRE LOS OJOS"

Durante su entrevista con Magaly Medina, Beto Ortiz dijo que desconoce los motivos por los que Latina dejó de emitir su programa "Abre los ojos". Ël recalcó que no pertenecía al canal y solo era un proveedor de contenidos a través de su productora independiente.

"'El valor de la verdad' se terminó, y para 'Abre los ojos' dejé una serie de programas grabados que eran una especie de remake de 'Vidas secretas' de hace un montón de años. La idea era que esos programas estuvieran durante mis vacaciones [marzo], pero no sé si no funcionaron o no fueron de agrado del cliente (...) Lo que el canal haga con los programas que yo proveo no es asunto mío", sostuvo.

