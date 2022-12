Beto Ortiz confesó que está considerando en convertirse en padre luego de superar la COVID-19. | Fuente: Instagram / Beto Ortiz

Beto Ortiz afirmó que sintió “zamaqueado” por el cariñoso mensaje que le envió Pedro Suárez Vértiz tras enterarse de que se había recuperado de la COVID-19. En dicha publicación, el cantante nacional instó al conductor de televisión a concebir la idea de tener un bebé.

Y Ortiz confesó, en conversación con Magaly Medina, que siempre se negó a esa tentativa debido a su condición de “hijo único” que le hizo disfrutar de la soledad y su independencia.

“Pero leyendo el cariño con que Pedro me hace esta invitación… la verdad es que podría decir que lo he pensado en serio por primera vez”, indicó.

De allí que, al ser consultado por la popular ‘Urraca’ sobre si está considerando en convertirse en padre, el exconductor de “El valor de la verdad” señalara:

“Claro que sí lo he pensado, pero no quiero que sea parte de moda o de una onda como lo pone él [Pedro Suárez-Vértiz] en el articulito que escribió. No porque Ricky Martin o Ricardo Morán o Miguel Bosé yo lo tengo que hacer también. Creo que tiene que venir de una necesidad”.

¿QUÉ LE DIJO PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ A BETO ORTIZ?

Después de que Beto Ortiz fuera internado tras haber contraído la COVID-19 y anunciar que se recuperó, muchos personajes le han enviado sus mejores deseos por haber vencido esta terrible enfermedad.

Uno de ellos fue Pedro Suárez Vértiz que se tomó el tiempo de escribir un extenso texto -como ya tiene acostumbrado a sus seguidores- en su cuenta de Instagram, donde lo calificó de “luchador” y sobre la labor del periodista ya que aguanta las críticas:

“Todos los renegados del mundo se aglomeran en las redes de los periodistas para decirles que, si no le vacían un balde de diarrea al entrevistado, entonces son unos vendidos. No sé cómo viven con tanto trol”, se lee en una parte del mensaje.

El cantante peruano se animó a aconsejar a Beto Ortiz a que tuviera hijos para tener alrededor “personas que lo amen de verdad”. “Pienso que deberías tener un hijo. Mejor dos. Ya vivimos otros tiempos y un papá del ‘third sex’ es normalazo. Hasta realizador”, agregó.

Puso como ejemplo a Miguel Bosé y Ricky Martin quienes optaron por un laboratorio para traer sus hijos al mundo; o como el excongresista Carlos Bruce, que fue de manera natural. Sea cual sea el caso, Pedro Suárez Vértiz espera que considere su consejo ya que “no hay nada como tener gente que te amé de verdad en tu vejez”.

