Carla García es informada todos los días sobre la salud de Beto Ortiz. | Fuente: Instagram

Carla García informó nuevamente sobre la salud de Beto Ortiz. Desde que el periodista fuera ingresado de emergencia por complicaciones de la COVID-19, la hija del expresidente Alan García está al pendiente de su evolución en estos duros momentos para su cercano amigo y colega.

A través de su cuenta en Instagram, García aseguró que todos los días recibe una llamada del médico de guardia que le informe sobre el estado de Beto Ortiz, quien continúa internado en el hospital Rebagliati. Según contó, parecería haber una mejoría para el exconductor de “El valor de la verdad”.

“Hoy me han comunicado que a pesar de que la infección sigue en sus pulmones, amaneció de buen ánimo y por ratos se sienta en una silla a leer un libro. Van a ir modificando de a pocos la cantidad de oxígeno que le suministran esperando que su organismo reaccione bien a los cambios. Puede caminar trechos cortos sin agitarse mucho”, detalló.

BETO ORTIZ MUESTRA UNA MEJORÍA

Hace una semana, el panorama era muy diferente para el periodista Beto Ortiz, quien tuvo que ser internado tras contagiarse del nuevo coronavirus. Ahora, la mejoría es notable, porque antes se veía imposibilitado de realizar dichas actividades, y menciona que su ánimo influye en el desarrollo de la enfermedad en su cuerpo.

“Todo esto último no era posible el jueves pasado que ordenaron su internamiento. Entonces, eso significa que no empeora y que, de alguna manera, está mejor”, reveló Carla García. “Enfatizan mucho los médicos en el tema del ánimo de los pacientes. Me parece que por ahí podríamos ganar. Le hago llegar cada vez que es posible, sus saludos, deseos de mejoría y oraciones”.

En ese sentido, la hija del fallecido Alan García envío su agradecimiento a todo el personal de salud en el hospital Rebagliati, donde se encuentra internado Beto Ortiz. “Ojalá que esta semana haya buenas noticias. Muchas gracias al personal de salud por ser tan dedicado”, concluyó en su publicación.

