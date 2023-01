Beto Ortiz y Carla García grabaron un documental. | Fuente: Instagram

Beto Ortiz tiene un nuevo proyecto junto a su amiga Carla García. El conductor de "El valor de la verdad" anunció que el documental "Público cautivo" está listo y ambos están a la espera de su proyección.

La película, a cargo de García, se centra en la experiencia del periodista quien dictó un taller de creación literaria en el penal Piedras Gordas II en Ancón.

"Fue una experiencia que me hizo muy feliz e infeliz, muy intensa. Lo registramos en video y creímos que era bueno contarlo. La película está terminada y una distribuidora de afuera decidirá cuál debe ser su itinerario: festivales, canales de afuera...", contó Beto Ortiz al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

LA AMISTAD CON CARLA

Por otro lado, el conductor de "El valor de la verdad" explicó que rechazó una última entrevista al fallecido expresidente Alan García debido a las críticas que se iban a dar por su amistad con Carla García. Él admitió que, en este caso, rompió su regla de "no tener amigos, solo fuentes", debido a su cercanía con la cineasta.

"Vi tanta reacción que dije: no importa la entrevista que haga, así sea una súper faena o acabemos peleándonos la gente va a decir fue una entrevista echada. Yo no voy a dejar de ser amigo de Carla para parecer más objetivo delante de la gente. Puesto a escoger entre el periodismo y Carla, escojo a Carla", subrayó Ortiz.

Con más de 20 años trabajando en televisión, el presentador recalcó que la industria se encuentra "en crisis"; pero él busca reinventarse a través de las redes sociales. "Toda mi labor informativa y de consumo de información tiene que ver con Twitter e Instagram. Ya no tiene que ver con prender la tele para nada", agregó.

BETO ORTIZ EN LA FIL

Meses atrás, Beto Ortiz presentó su nuevo libro “De dudosa procedencia” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, en una presentación junto a Carlos Galdós. Pero la emoción del conductor de “El valor de la verdad” aumentó cuando una pareja le sorprendió cuando entre las manos cargaban los 14 libros que escribió a lo largo de su vida.

“Hoy en la Feria del Libro sucedió algo extraordinario. John y su novia Yenny llegaron desde Huancayo trayéndome -para la firma - una edición de cada uno de los libros que he publicado en toda mi vida. Fueron catorce en total -incluyendo tres que yo mismo no tengo- y tuve que ponerme a contarles historias en cada dedicatoria porque ya no sabía qué más escribirles”, escribió el presentador.

