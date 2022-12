Christian Nodal y Belinda gritan su amor al mundo y comparten un tatuaje en pareja. | Fuente: Instagram

Belinda y Christian Nodal le gritan al mundo su amor. Luego de cumplir un mes de noviazgo, los cantantes fueron a sellar su romance con unos tatuajes en pareja, pero lo que más llamó la atención fue que ella dejó claro que ha encontrado al hombre de su vida. A través de las redes sociales, la pareja compartió las fotografías.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de música regional publicó las imágenes de los tatuajes que se hizo junto a su novia. En ese sentido, primero mostró que la popular artista se grabó sus iniciales en la piel y, después, ambos se hicieron diseños parecidos de un tatuaje con el número “4”.

¿Por qué llamó la atención el tatuaje de Belinda? A finales del 2017, conversó con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que cambió mi destino, sobre este particular tatuaje que tenía en la zona del tobillo. Se trataba de un pequeño corazón que solo guardaría un futuro gran amor.

Belinda se tatúa las iniciales de Christian Nodal y después, ambos se tatuaron diseños parecidos. | Fuente: Instagram

En referencia a su tema “Wacko”, donde indica que tiene tatuado un corazón en el tobillo, la española tomó literal esa frase y se tatuó un corazón de finas líneas rojas. Con el tiempo, el diseño se había ido borrando, apuntó ella en ese entonces. “¿Qué letra crees que pueda estar ahí?”, preguntó el conductor a la cantante.

“No tengo ni idea. Esa pregunta no tiene respuesta. Por ahora mi amor incondicional son mis fans, mi familia, todo el público que me apoya, todas las personas que me han ayudado cuando me he caído”, explicó Belinda sin saber que en unos años estaría llenando ese espacio con las iniciales de Christian Nodal.

SELLAN SU AMOR CON TATUAJES

Además, Belinda y Christian Nodal se hicieron unos tatuajes románticos para celebrar su primer mes de ser oficialmente pareja. A inicios de agosto, el artista mexicano compartió las primeras fotografías de ambos, confirmando su relación amorosa y, en poco tiempo, su relación es una de las más famosas en la farándula latinoamericana.

