Bárbara Mori reveló que sufrió de abusos físicos y psicológicos en su infancia. | Fuente: Instagram

La actriz Bárbara Mori, recordada por su interpretación a ‘Rubí’, confesó lo difícil que fue para ella su infancia, debido a los abusos físicos y psicológicos que sufrió de su padre y el alejamiento de su madre.

“Tuve una infancia súper, súper ruda, y crecí sin mamá, y crecí con un papá bastante violento. En la infancia que tuve aprendí que el amor es golpe, abuso y maltrato”, dijo la actriz, durante una entrevista con su amiga y colega Fabiola Campomanes.

Bárbara Mori, quien hace poco estuvo en el Perú, sostuvo que el daño psicológico que le causó su padre la convirtió en una persona insegura y que la hacía sentir que no merecía sentirse amada.

"El crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces pensando o generando una creencia de que tú no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres”, expresó.

"Esto te va dando una identidad a lo largo de tu vida. Esta identidad muchas veces te empuja a actuar sin darte cuenta que estás construyendo un camino que no te satisface", explicó. “Cuando aprendes eso del amor es bien difícil realmente amar y realmente amarte y cuidarte, y no pasar por encima de ti hasta que uno toca fondo”, añadió la actriz.

Pese a ello, Bárbara Mori logró identificar su “heridas”, gracias a un retiro espiritual que realizó y le permitió superar los temores que había en ella, pero recién a la edad de 30 años.

"Empiezas a mirar cuáles son esas heridas, cuándo se generaron. Sanar tu relación con papá, sanar tu relación con mamá", explicó la ojiverde.

"Porque una vez que descubrí el amor por mi ser, me abracé, me miré de frente y me dije, 'nunca más te voy a dejar sola, nunca más te voy a abandonar y nunca más voy a dejar que nadie pase por encima de ti'", añadió Bárbara Mori.

BÁRBARA MORI EN EL PERÚ

A quincena de enero, la intérprete de “Rubí”, Bárbara Mori, recorrió las calles de Lima y disfrutó de la tradicional comida, como el ceviche, pescado a la chorrillana o bebidas como el pisco sour o refrescos de maracuyá.

Bárbara Mori y sus amistades también visitaron el restaurante Estadio Fútbol Club, en el Centro de Lima, la Rosa Náutica de la Costa Verde y el Malecón Larcomar, en Miraflores. Después, la actriz de cine y televisión visitó la ciudad de Cusco, donde apreció Machu Picchu, lo cual consideró que es “un privilegio” poder conocer.

