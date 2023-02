Flor Polo a su padre Augusto Polo Campos: 'Qué no daría por verte una vez más y poder abrazarte fuerte'. | Fuente: Instagram

Fue un 17 de enero de 2018. La fecha quedó grabada en la historia de la música peruana como el momento en que falleció Augusto Polo Campos, uno de sus más grandes compositores, autor de himnos populares como “Contigo Perú”.

A dos años de su muerte, Flor Polo Díaz, hija del músico con la exvedette Susy Díaz, decidió visitar los restos de su padre, enterrados en el cementerio de Huachipa. Desde su cuenta de Instagram, le dedicó un conmovedor mensaje.

“Hoy, 17 de enero, mi padre cumple 2 años de no estar con nosotros. Conforme pasa el tiempo, tu ausencia se siente más. Qué no daría por verte una vez más y poder abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo”, escribió la popular ‘Florcita’ en uno de sus ‘stories’.

Asimismo, recordó a su padre como un hombre a quien siempre acudía para pedir consejos. “Mi zambito, no sabes cuánto te necesito, necesito escuchar esos consejos que siempre me diste, necesito sentir esas bendiciones que siempre me dabas y ese beso en la frente con amor a papá”, expresó.

Por último, Flor Polo se mostró agradecida con su padre. “Te mando un beso donde quiera que estés. Gracias por ser mi cariño bonito”, finalizó en la fotografía que compartió con sus seguidores.

Flor Polo y su emotivo mensaje a su padre Augusto Polo Campos, tras dos años de fallecimiento. | Fuente: Instagram

ADIÓS, POLO CAMPOS

Como se recuerda, un día como hoy, en el 2018, Flor Polo Díaz compartió también un mensaje de despedida a su padre Augusto Polo Campos, quien falleció la noche del miércoles 17 de enero a causa de una falla cardiaca en una clínica de Miraflores.

En declaraciones a RPP Noticias el director de la clínica Good Hope, Daniel Huamán Obando, dijo que el compositor falleció de un infarto al miocardio y adelantó que representantes del Ministerio de Cultura se acercaron a la clínica para coordinar el velatorio de Polo Campos en el Museo de la Nación.