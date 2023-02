Armando Machuca habló sobre el fin de 'Los reyes del playback'. | Fuente: Instagram

El actor Armando Machuca se encontraba en plena temporada de los programas "Los reyes del playback" y "La Máscara" cuando se desató la Emergencia Nacional por el coronavirus.

Ambos programas se han visto afectados por esta pandemia, debido a que las grabaciones contaban con público dentro del set.

Precisamente, "Los reyes del playback" dejó de emitirse en medio de la pandemia y se rumoreaba que era por baja audiencia, pero Armando Machuca reveló los motivos por los que salió del aire.

"Se tuvo que cancelar. Estaba muy bien y teníamos invitados súper powers, pero es un programa que no sirve sin público, sin contacto, sin que se manchen. Todo el programa no era para esta época y lo correcto era que descansen porque la salud está primero y hay que tener muy claro como hacer las cosas. Tampoco hay que darles mensajes que no son a la gente", dijo Armando Machuca a RPP Noticias.

Por otro lado, "La Máscara", programa que aún se emite y que se ha tenido que adaptar a las ordenanzas del Gobierno por la inmovilización social, concluyó todas sus grabaciones la semana pasada.

"Paramos cuando empezó la cuarentena, hasta agotar todos los capítulos grabados. Esta semana que acaba de terminar, fuimos y hemos grabado todo lo que faltaba y ya estamos todos en nuestras casas guardados", agregó.

Finalmente, el actor señaló que sentía una "obligación" en terminar la temporada de "La Máscara" porque hay mucha gente en el Perú que solo tiene acceso a la televisión de señal abierta y ellos también tienen derecho a entretenerse.

Te sugerimos leer