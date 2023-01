Anna Carina celebra que ya superó el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Luego de casi un mes de haber revelado que dio positivo al nuevo coronavirus, la cantante de pop Anna Carina anunció que ya superó la enfermedad por completo.

A través de su cuenta de Instagram, desde donde ha estado informando a sus seguidores sobre su recuperación, la intérprete peruana celebró el poder volver abrazar a su familia.

"¡Hoy al fin puedo decir que vencí la COVID-19! Haber estado aislada de mi familia por 1 mes ha sido duro pero me ha servido demasiado para valorar las cosas simples de la vida, las que verdaderamente te hacen feliz. Hoy empiezo una nueva etapa y con más fuerza que nunca", anotó.

En la publicación, la hermana de María Pía Copello aparece junto a sus dos pequeños hijos, quienes le dan un beso en la mejilla y la cantante luce más feliz que nunca.

POSITIVO A COVID-19

Vía Instagram, Anna Carina Copello anunció el pasado 15 de mayo que dio positivo por coronavirus. La intérprete señaló que empezó a sentir los síntomas y se sometió a una prueba molecular, la cual dio positivo.

Asimismo, la cantante expresó su sorpresa al diagnóstico, pues ella y su familia han cumplido con el confinamiento en casa por 60 días tomando las medidas sanitarias para prevenir el contagio.

En ese sentido, Anna Carina envió un contundente mensaje contra quienes no toman en serio las medidas preventivas por la COVID-19 . "Quítense de la mente el 'no me va a pasar a mí' porque verdaderamente pasa. Y nadie sabe cómo es que te va a tocar. A Dios gracias yo estoy estable y cuidando a mi familia, manteniéndome aislada", mencionó.

