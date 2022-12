Anna Carina envía mensaje de agradecimiento por el apoyo tras dar positivo a la COVID-19. | Fuente: Instagram

La cantante Anna Carina sorprendió recientemente al dar a conocer que, pese a haber tomado las medidas preventivas, dio positivo al nuevo coronavirus. Tras ello, la intérprete recibió incontables mensajes de apoyo, tras los cuales procedió a agradecer a sus fans.

"Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: 'el cariño sube las defensas'. Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. ¡Regresaré con más fuerza que nunca!", anotó en Instagram.

Artistas como Ethel Pozo, Johanna San Miguel, Sandra Muente, Brenda Carvalho, Nicola Porcella, entre otros, comentaron la publicación.

POSITIVO A COVID-19

Vía Instagram, Anna Carina Copello anunció que dio positivo por coronavirus. La intérprete señaló que empezó a sentir los síntomas y se sometió a una prueba molecular, la cual dio positivo.

Asimismo, la cantante expresó su sorpresa al diagnóstico, pues ella y su familia han cumplido con el confinamiento en casa por 60 días tomando las medidas sanitarias para prevenir el contagio.

En ese sentido, Anna Carina envió un contundente mensaje contra quienes no toman en serio las medidas preventivas por la COVID-19 . "Quítense de la mente el 'no me va a pasar a mí' porque verdaderamente pasa. Y nadie sabe cómo es que te va a tocar. A Dios gracias yo estoy estable y cuidando a mi familia, manteniéndome aislada", mencionó.

