Andrés Wiese le envió un 'romántico' mensaje a su amigo y colega Erick Elera, a propósito de San Valentín. | Fuente: Instagram / Andrés Wiese

Se conocieron durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio” y, desde entonces, mantienen una de las amistades más entrañables de la pantalla chica. Andrés Wiese y Erick Elera no pierden la oportunidad de mostrar el cariño que tiene el uno por el otro a través de sus redes sociales.

Por ese motivo, en el marco de la celebración de San Valentín, Wiese decidió dedicarle unas palabras a su excompañero desde su cuenta de Instagram. “¡Feliz día del amor y la amistad! Contigo celebro ambos, Erick Elera”, escribió el recordado Nicolás de las Casas en la leyenda que acompaña una fotografía donde se le ve acompañado de Elera.

Seguidamente, quien diera vida a Joel Gonzáles en la producción de Efraín Aguilar no dudó en responder este saludo con un comentario. “Me muiro, me morí. ¡Feliz San Volantín, Ricolasin, ahhh!”, comentó.

UNA BUENA RELACIÓN DE AMIGOS

Las bromas entre ambos actores surgió luego de Erick Elera anunciara la “ruptura” de su relación con Andrés Wiese. “Siempre conversamos por interno. Sí, pues, publicó que había terminado nuestra relación”, dijo entre risas Wiese a RPP Noticias. Y luego añadió: “Erick y yo tenemos una relación de amigos que divierte a la gente. Es el único actor con el que puedo llegar a este nivel de bromas”.

Además, el actor de "Cebiche de tiburón" afirmó, bromeando, que ambos ya estaban reconciliados. “Ya me pidió perdón y yo también ya se lo pedí por interno”, señaló. Incluso, aseguró que se encuentra abierto a la posibilidad de trabajar con él en un futuro. “Sé que él está en Bolivia ahora y siempre estamos buscando qué hacer”, expresó.

