Andrés Wiese participa en 'The 100 Most Beautiful Faces' junto a otros actores. | Fuente: Composición

El actor Andrés Wiese quedó seleccionado entre estrellas de todas partes del mundo, en las cuales destacan modelos, cantantes, actores, conductores, entre otros, para representar al Perú en el certamen "The 100 Most Beautiful Faces".

El artista peruano compite con artistas de la talla de Mario Casas, Chris Hemsworth, William Levy, Chris Evans, Dacre Montgomery, David Beckham y Jason Momoa. Después de sorprenderse por su nominación, el modelo compartió la imagen en su cuenta de Instagram y se mostró orgulloso de la consideración.

¿CÓMO Y DÓNDE VOTAR?

Si deseas votar por Andrés Wiese o por alguna celebridad, solo debes ingresar a la cuenta oficial del ranking en Instagram de TC Candler, quienes son los organizadores de "The 100 Most Beautiful Faces".

Cuando hayas ingresado al perfil, dale ‘me gusta’ o comenta la foto del artista que deseas votar. Cabe resaltar que todas estas interacciones cuentan y quien tenga más movimiento en las redes sociales, saldrá ganador.

El actor peruano agradeció a sus seguidores que están apoyándolo y pidió que respeten a los demás competidores: “Muchas gracias a todos por el apoyo, es increíble todo esto, pero por favor que nunca se pierda el respeto hacia los demás... no es necesario. Gracias nuevamente y vamos con todo”.

"The 100 Most Beautiful Faces" se lleva a cabo desde 1990. Según su publicación, no premian al más popular, sexy o al más famoso. Sino que buscan ser una lista que incluya a muchas culturas, estilos de vida y profesiones; siendo sus nominados representantes del ideal moderno de belleza.

Hasta el momento, Andrés Wiese está ganándole en votos al actor internacional Chris Evans quien ha participado en grandes películas como “Los 4 Fantásticos”, “Capitán América” y con ese personaje en la saga de “Avengers”.

Te sugerimos leer