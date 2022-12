Andrea San Martín cuenta que el haberse convertido en madre la ayudó a tener un equilibrio en su vida. | Fuente: Instagram oficial de Andrea San Martín

A unos días de celebrar el Día de la Madre, el programa “Encendidos” tuvo como invitada a Andrea San Martín para compartir experiencias referidas a su vida como mamá.

La ex chica reality, que tuvo un personaje en la serie "Señores papis", dio a conocer que el haberse convertido en madre de familia le ha ayudado a tener una dirección fija de lo que quiere lograr en la vida, y que el estar pendiente de sus hijas, conversar y pasar momentos al lado de ellas es lo que más disfruta.

“Es ahí donde encuentras el equilibrio en tu vida. Encontré el camino, tuve un enfoque total, sabía a dónde iba, lo que estaba buscando. Descubrí que la maternidad era un hecho que me gustaba, disfruto el hecho de guiar y preocuparme por mis hijas, que lo que más me gusta”, comentó la ex chica reality durante una entrevista en el programa “Encendidos” de RPP.

Andrea San Martín dijo estar muy dedicada a sus hijas, que no tiene pensado en tener pareja. “Tengo una relación excelente con el padre de mi segunda hija, somos muy amigos. Pero, al margen de la relación que tengo con él, no sé cómo adjuntar a otra persona [a mi familia], no encajaría”.

De otro lado, la ex chica reality fue enfática al decir que tener hijos y cuidar de ellos “no es tema de rutina”, pues no se trata solo de cumplir con atenderlos, cambiarlos, darles de comer y terminar el día.

Una de las reglas que tiene, incluso cuando está con el padre de su segunda hija, es “no estar con los celulares en la mano” durante los momentos de familia.

