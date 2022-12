Andrea Llosa aclara relación con Juliana y Magaly. | Fuente: Instagram

La periodista Andrea Llosa no tuvo reparos en referirse a sus colegas de ATV, al ser consultada sobre la relación que existe entre ella, Magaly Medina y Juliana Oxenford.

Como se sabe, las tres son estrellas del canal de televisión: "Al estilo Juliana", de Oxenford, que se transmite a las 7 p.m.; "Andrea", de Llosa, que da a las 8:30 p.m.; y "Magaly Tv: La Firme", de Medina, que se emite a las 9:45 p.m.

Sin embargo, Andrea Llosa aclaró que ninguna de las dos conductoras de la empresa son sus amigas, incluso, no se cruzan en las instalaciones del medio de comunicación.

"No son mis amigas, no las veo nunca porque no me las cruzo nunca, no tengo ningún acercamiento ni nada”, dijo a diario Ojo.

De otro lado, se refirió a la popular 'Urraca', quien meses atrás criticó a Llosa por utilizar 10 minutos de su espacio en la televisión. Al respecto, la presentadora de "Andrea" recallcó que no le da importancia a dichas declaraciones.

“Lo que ella pueda haber dicho es un tema de ella, a mí no me interesa. Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes, las que no me suman, las deshecho inmediatamente”, expresó.

Te sugerimos leer