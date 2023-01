La actriz Anahí de Cárdenas lanzó una reflexión a puertas del Año Nuevo 2021. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas superó el cáncer en uno de sus años más complicados. A través de sus redes sociales, la artista compartió un mensaje para despedir un 2020 golpeado por la pandemia de COVID-19 y decidió resumirlo con 10 fotografías que grafican la travesía de estos meses.

“Es imposible resumir el año en 10 fotos, pero aquí va mi primer top 10”, escribió en su cuenta oficial de Instagram luego de incluir una serie de instantáneas sobre su vida a lo largo de este año. En algunas se luce junto a sus amistades y mascotas; en otras demuestra su paso por el tratamiento contra el cáncer.

En ese sentido, Anahí de Cárdenas agradeció al 2020 por haberle dejado muchas lecciones a través de un camino que no fue fácil. Tras haber superado el cáncer de mama, la actriz dijo haber comprendido que la vida es corta y puede irse tan rápido como llega. Así que ahora decide apreciar cada momento.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis límites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora”, expresó en su publicación.

SUPERÓ EL CÁNCER EN EL 2020

A comienzos de octubre, Anahí de Cárdenas reveló que superó el cáncer de mama después de tratarse con quimioterapia y someterse a una doble mastectomía. Con gran felicidad y orgullo por su lucha, la intérprete peruana dijo ser sobreviviente de la enfermedad, aunque continuará con sus chequeos permanentes.

“Este capítulo se cierra y empieza uno nuevo, de recuperación y goce absoluto por estar aquí́ y ahora. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama en el mes de la prevención de esta misma y todo gracias a un auto chequeo. ¡La vida funciona de maneras misteriosas y nada es coincidencia!”, anunció en ese entonces.

