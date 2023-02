Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de seno. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de seno hace tres meses, aproximadamente, y en ese momento tomó dos decisiones que le han permitido actualmente luchar contra la enfermedad.

“El hacerse cargo cada uno de lo que siente y de lo que le pasa es muy importante. Si todo el mundo pone su ansiedad y miedo en una sola persona es imposible”, reveló De Cárdenas en el programa Cuidando tu salud de RPP Noticias.

“Darle agencia a otra persona sobre lo que a uno le está sucediendo. Al comienzo, todo el mundo quería decidir por mí. Mi operación era una decisión familiar. Hasta que dije ¡Basta! (...) El tomar control de lo que está sucediendo con tu cuerpo es lo más importante”, señaló en segundo lugar.

En otro momento, la actriz de No me digas solterona confesó que realiza distintas terapias, como la holística, así como con una mejor alimentación. Además, expresó que no le gusta llamar enfermedad al cáncer.

“Los doctores te dicen que tienes un protocolo que seguir, pero es importante buscar otras alternativas, otras cosas, tratar la condición -porque no me gusta llamarlo enfermedad- como algo global, porque es algo que afecta todo, no solo la parte física sino la parte emocional”, manifestó.

“Creo que todo complementa. No está de más buscar por otros lados para ayudar con medicina natural, terapia holística. Hubo un momento, cuando recién me diagnosticaron, que empecé a buscar otras medicinas. Pero con mi familia decidí ir por el lado convencional”, anotó. “Todas son cosas que no te van a curar pero te van a ayudar, todo va en conjunto”, añadió.

Anaís de Cárdenas también confesó que “cuando termine este proceso, esa fecha va a ser mi cumpleaños y va a ser el nuevo comienzo de mi nueva vida”. Pues ella considera que en toda su vida se “ha estado preparando para superar este momento”.

Una de las cosas positivas que destaca la artista es que actualmente valora las cosas a partir de su significado.

“Me he vuelto muchísimo más receptiva, me he dado cuenta de las cosas chiquitas te la vida, como un amanecer o un atardecer. Esa clase de cosas, me ha cambiado muchísimo y me ha dado una sensibilidad que ya tenía pero que la he agudizado”, afirmó Anahí.

