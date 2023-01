Anahí de Cárdenas pasó su primera quimioterapia y envió un mensaje inspirador a sus seguidores. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas enfrenta su cáncer de mama a través de mensajes inspiradores en sus redes sociales. Así, el pasado 13 de diciembre reveló que se sometió a su primera quimioterapia y no dudó en enviar un mensaje inspirador a sus seguidores.

En la publicación que la actriz peruana realizó a través de su cuenta de Instagram, señaló cuánto le ha ayudado la escritura como una forma de lidiar con sus problemas. “Escribo bastante, desde siempre. Cuando era chica guardaba diarios con llave, para que no caiga en las ‘manos’ equivocadas”, escribió al inicio de su mensaje.

Así, para Cárdenas, describir sus emociones mediante palabras le ayudaba a enfrentar mejor sus “días más oscuros”. “Es lo único que me calma la cabeza”, dijo en su Instagram. Y es que, según confesó, “el cerebro es complejo. A veces se cruza, nos pasa a todos…”.

CON EL ÁNIMO ARRIBA

Pese a la enfermedad que enfrenta, Anahí de Cárdenas no duda en mostrarse esperanzada y agradecida. Por ello, en su última publicación, escribió: “Por más que este sea un proceso complicado, le agradezco al universo por darme esta oportunidad de crecer, de aprender a ver la vida de otra manera y de haberme dado las herramientas para poder hacer de este un proceso más llevadero”.

A continuación, la actriz de “Asu Mare” motivó a que sus seguidores continúen aspirando a cumplir sus sueños y hallar aquello que los motiva. “¡Encuentra tu pasión, la que fuere, y practícala! ¡Haz un hábito de ella! Yo estoy encontrando varias y me está ayudando muchísimo a sobrellevar esta etapa”, finalizó.

DIAGNÓSTICO

Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre, Anahí de Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que el 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

Durante su mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante—, además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Actualmente, continúa con las grabaciones de la cinta "No me digas solterona 2".

