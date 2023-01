La actriz Anahí de Cárdenas se sometió a una doble mastectomía. | Fuente: Instagram

Luego de haberse sometido a una doble mastectomía como tratamiento para la enfermedad, Anahí de Cárdenas aseguró ser sobreviviente del cáncer de mama. De esta manera, se mostró contenta por estar “del otro lado”. Será dada de alta, pero continuará recuperándose de la cirugía.

La actriz utilizó su cuenta oficial en Instagram para compartir una gran noticia con sus seguidores: hoy empieza una nueva etapa tras sobrevivir a la enfermedad. “¿Quién se va hoy día a su casa?”, escribió luego de realizarse una doble mastectomía, la cual consiste en retirar una parte del tejido mamario y es considerado una opción para el tratamiento contra el cáncer.

“Este pechito, o mejor digo, este pechazo con nuevas boobies. Un capítulo que se cierra y otro se abre. Ya estoy con un poco más de medio cuerpo afuera del túnel con la luz encima. Solo faltan unos chequeos, recuperarme de la cirugía, que me quiten el port y unas otras cosillas más, pero estoy ya del otro lado”, expresó Anahí de Cárdenas en la leyenda de una fotografía.

Por esa razón, la artista Anahí de Cárdenas agradeció a todos los que le mostraron su apoyo en este proceso tan duro. “Felizota y con ganas de vida. Gracias vida, gracias a todos por estar conmigo en todo este proceso, gracias familia (toda, incluida la política y las amigas) por siempre tener mi espalda. ¡Los quiero!”, agregó.

EN UNA FECHA ESPECIAL

La actriz de “No me digas solterona” destacó que esta etapa de su vida se cierra, y empieza una completamente nueva. Además, se mostró feliz de haber superado la enfermedad en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, haciendo énfasis en la importancia de los autochequeos.

“Este capítulo se cierra y empieza uno nuevo, de recuperación y goce absoluto por estar aquí́ y ahora. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama en el mes de la prevención de esta misma y todo gracias a un auto chequeo. ¡La vida funciona de maneras misteriosas y nada es coincidencia!” concluyó la intérprete.

Por otro lado, Anahí de Cárdenas celebró que la comedia "No me digas solterona" se estrene el 8 de octubre en Netflix. "¡Este proyecto solo me ha traído alegrías! Amigas, situaciones hermosas y agradecimiento por hacer lo que amo con la gente que quiero", escribió en Instagram.

