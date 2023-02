Anahí de Cárdenas demuestra que el cáncer de mama no le impedirá seguir trabajando. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas sigue enfrentando su lucha contra el cáncer de mamá. Sin embargo, ha confesado que esa enfermedad no será motivo para parar sus actividades.

La actriz ha estado haciendo la segunda parte de “No me digas solterona” con Patricia Barreto, Natalia Salas y Yiddá Eslava; y ha compartido fotos en sus redes sociales. No obstante, confesó por este medio que acaba de terminar de escribir una obra teatral.

A través de su Instagram, Anahí de Cárdenas dejó un mensaje a sus seguidores y escribió lo siguiente:

“He escrito una obra nueva... Bueno la escribí hace tiempo, pero creo que es hora de que vea la luz! Pedro Iturria ya te la mande, no me ignores. Pedrito es mi productor estrella, él ha producido 'Té de tías’, que pronto será repuesta este año. ¡Nuevamente! Así para los que no han visto esta es su oportunidad. Pronto tendremos fecha de estreno... ¡Estén atentos!”.

Pedro Urrutia es un productor que ha trabajado en muchas obras teatrales con Anahí de Cárdenas y luego de dar ese anuncio, confirmó que regresará a las tablas con “Té de tías”.

La actriz ha pasado por varias quimioterapias y siempre deja consejos de superación para sus seguidores, ya que, a pesar de su notable pérdida de peso, no ha parado de conectarse en las redes para informar sobre el proceso de su intervención.

“Si uno se cree enfermo, estará enfermo. Si uno se cree sano, estará sano. Por tanto me amo, me acepto, confío en el proceso del universo y estoy a salvo. Cambia la narrativa”, escribió en otro post.

Anahí de Cárdenas se encuentra con todas las ganas de seguir luchando y la obra teatral que ha escrito demuestra que quiere seguir su vida con normalidad sin pensar que tiene una enfermedad que no distingue edad, raza ni condición social.

