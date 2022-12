Anahí de Cárdenas espera salir airosa de su tratamiento para erradicar el cáncer de mama. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas anunció mediante sus redes sociales que este 25 de mayo fue su última quimioterapia y espera que se haya recuperado favorablemente para contrarrestar el cáncer de mama que padece desde el año pasado.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de “No me digas solterona” compartió una serie de vídeos donde muestra los detalles que le pusieron sus amigas en la clínica donde realiza su tratamiento y comentó que se puso feliz por ello.

Después de terminar con la última quimio, se pudo ver que sus amigas la esperaron afuera de su casa con carteles y globos donde decía “Con amor”, “te queremos mucho” y más mensajes de cariño para Anahí de Cárdenas.

La también cantante peruana no pudo ocultar su felicidad y agradeció a sus amigas que se tomaron el tiempo de hacerle ese detalle. En reiteradas ocasiones, la artista aseguró que las primeras quimios fueron las más difíciles y ahora está feliz de haber acabado bien con todos:

"Si hubiese tenido esa perspectiva desde el comienzo, quizás la historia hubiese sido distinta. Como recibimos las cosas y la narrativa que le damos, influye 100% en cómo nos afecta. Al comienzo estaba tan asustada, es difícil no estarlo. Pero mientras pasa el tiempo te vas acostumbrando”, aseguró.

Sin duda, la actriz de cine cumplió una de sus metas de vida más complicadas, por lo que expresó su alegría en estas historias de Instagram, aunque aseguró que la siguiente etapa tampoco será fácil.

"Claramente no me encantaría pasar por esto de nuevo, pero finalmente nadie sabe cuándo lo diagnostican, como va a ser el proceso. En retrospectiva, es largo y tedioso, pero no es imposible. Queda aún un largo trecho, pero estoy muy contenta por terminar esta etapa", concluyó Anahí de Cárdenas.

